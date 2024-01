Prime pagine 24 gennaio: Inter-Juventus, i discorsi scudetto di Lautaro e Pogba. Arbitri, ipotesi commissario

Dopo la Supercoppa italiana vinta dall'Inter in finale contro il Napoli a Riyad in Arabia Saudita, venerdì sera riparte il campionato di Serie A con l'anticipo del Torino a Cagliari, dove si piange la scomparsa di Gigi Riva. Sabato giocano in casa Atalanta, Juventus e Milan rispettivamente contro Udinese, Empoli e Bologna. Domenica spiccano Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, lunedì si chiude con il posticipo della Roma sul campo della Salernitana ultima in classifica. Oggi i giallorossi allenati da De Rossi disputano un'amichevole con l'Al-Shabab a Riyad in Arabia Saudita.



Oggi si gioca anche in Coppa d'Asia (Giappone-Indonesia e Iraq-Vietnam), in Coppa d'Africa (Namibia-Mali, Sudafrica-Tunisia, Tanzania-Repubblica Democratica del Congo e Zambia-Marocco), in Germania (il recupero di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino), in Spagna per la Coppa del Re (Maiorca-Girona e Athletic Bilbao-Barcellona), in coppa di lega inglese (la semifinale di ritorno Fulham-Liverpool), in Coppa di Francia (Feignies Aulnoye-Montpellier), in coppa d'Olanda (Feyenoord-PSV Eindhoven), in coppa di lega portoghese (Benfica-Estoril) e in Turchia, dove il Basaksehir riceve il Fenerbahce di Dzeko e Bonucci.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì gennaio 2024.