Ieri sera Juventus-Lecce ha aperto il primo e unico turno infrasettimanale in questo campionato di Serie A, in campo per la sesta giornata. Oggi tocca al Milan a Cagliari alle ore 18.30, in contemporanea con Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta. Poi alle 20.45 l'Inter sfida il Sassuolo a San Siro, la Lazio riceve il Torino all'Olimpico e il Napoli campione d'Italia ospita l'Udinese al Maradona.



Giovedì ci sono la trasferta della Fiorentina a Frosinone e quella del Bologna a Monza (sempre alle ore 18.30), poi alle 20.45 si chiude con il posticipo della Roma in casa del Genoa.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 27 settembre 2023.