Ieri la Lazio ha perso in casa contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale in Conference League. In Champions si sono qualificate le prime due squadre ai quarti di finale: Benfica e Chelsea, che hanno eliminato Bruges e Borussia Dortmund.



Stasera alle ore 21 si disputano altri due ritorni degli ottavi: Bayern Monaco-Paris Saint-Germain (andata 1-0) e Tottenham-Milan (andata 0-1).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 8 marzo 2023.