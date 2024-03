Prime pagine 23 marzo: Zhang, salva l'Inter. Farsopoli, Juventus-Greenwood e Gyokeres per il Milan

A nove giornate dalla fine del campionato di Serie A c'è la sosta per le nazionali. Dopo la vittoria di giovedì per 2-1 contro il Venezuela con doppietta di Retegui, l'Italia di Spalletti gioca un'altra amichevole negli Stati Uniti: domenica con l'Ecuador. Il ct azzurro si affida al blocco-Inter con Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella.



Intanto impazzano le voci di mercato in vista della prossima stagione.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 23 marzo marzo 2024.