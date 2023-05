Archiviata la tre-giorni di coppe europee, oggi è già tempo di campionato in Serie A con l'anticipo della 35esima e quartultima giornata: Lazio-Lecce (inizio ore 20.45).

Domani sono in programma Salernitana-Atalanta (ore 15), Spezia-Milan (ore 18) e Inter-Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'euroderby di ritorno in Champions League di martedì sera a San Siro.

Domenica tocca a Verona-Torino (ore 12.30), Fiorentina-Udinese e Monza-Napoli (ore 15), Bologna-Roma (ore 18) e Juventus-Cremonese (ore 20.45).

Lunedì si chiude con il posticipo Sampdoria-Empoli (ore 20.45).



Intanto stasera si gioca pure in Francia (Lens-Reims), Germania (Colonia-Hertha Berlino) e Spagna (Mallorca-Cadice).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 12 maggio 2023.