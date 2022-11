Le nazionali, la Serie A e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Inter, aria nuova: in arrivo Musah e Vazquez dal Valencia, in partenza Gagliardini e Gosens. Becao o N'Dicka per il dopo de Vrij.



Pimenta: "Kean resterà a Torino".

Parisi da Juve.

Il fratello di Fagioli: "No a Inter e Manchester United per i bianconeri, anche Milan e Atalanta erano interessate, ma ha prevalso il suo tifo".



Okafor e Ziyech per il Milan, l'Albania tifa per Broja.

Roma: arriva Solbakken, ma non basta a Mourinho.

Lazio: Luis Alberto fa posto a Ilic, per Grifo duello con la Fiorentina, sulle tracce di Sabiri della Sampdoria.



Torino: Vagnati ha rinnovato il contratto, adesso Juric e poi Praet. Monza su Brekalo.

