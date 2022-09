La Nazionale italiana e la Serie A sono protagoniste nelle prime pagine dei quotidiani sportivi.

L'Inter vota Inzaghi, blitz di Zhang: avanti con Simone.

Juve, unità anti-crisi: la società interviene sui troppi infortuni con idee e uomini nuovi, oggi c'è il Cda ma all'ordine del giorno non c'è Allegri.



Italia, salviamo la faccia: stasera a San Siro gli Azzurri di Mancini sfidano l'Inghilterra e devono evitare la sconfitta per restare nella Lega A di Nations League.

