Toccare il cielo con un dito. È questa la sensazione che sta provando Brahim in questi minuti che hanno fatto seguito alla prima chiamata nella nazionale maggiore spagnola.E come dargli torto? Diaz si è reso protagonista di un avvio di stagione convincente: 4 gol e 2 assist in 10 presenze tra serie A e Champions League. Se le qualità tecniche erano già note a tanti, a far la differenza è stata la personalità mostrata in club dove le pressioni sono all’ordine del giorno come lo è il Milan.Per Brahim la convocazione in Nazionale è un punto di partenza e non certo di arrivo. Serve per certificare un percorso intrapreso la scorsa stagione quando ha lasciato l’amato Real Madrid per mettersi in discussione nel Milan. Una scelta non scontata e che si sta dimostrando vincente. La strada da fare è ancora lunga, gli obiettivi sono sempre più importanti perché il Milan ha alzato l’asticella in questa stagione. Una buona fetta di scudetto I rossoneri se la giocheranno a San Siro contro i cugini dell’Inter.( chiedere informazioni alla Juve punita nella scorsa stagione). Senza dimenticare il duello con l’amico Calhanoglu: il folletto di Malaga ci ha messo un paio di partite per fare dimenticare l’ex che ha tradito il Milan. A oggi tra i due non c’è partita, i numeri parlano chiaro, ma il derby fa storia a sé e può scrivere una nuova storia.