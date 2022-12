Durante la sua carriera da calciatore, Sinisa Mihajlovic, morto oggi all'età di 53 anni dopo aver lottato per tre anni con la leucemia, è stato un maestro nel calciare le punizioni. In Serie A, il serbo ha realizzato 28 reti su punizione, di cui 3 in una sola partita: si tratta di due record per il massimo campionato italiano, il secondo dei quali condiviso con Beppe Signori.



Delle punizioni di Sinisa, oggi ha scritto così Roberto Beccantini: "Battitore libero, un sinistro che abbiamo decorato con aggettivi bellici, tanto per rimanere in tema: esplosivo, dinamitardo. Le sue punizioni erano cannonate nel senso letterale e letterario della parola".