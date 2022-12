Un incontro speciale, di appena pochi giorni fa, il 1° dicembre, quello fra Sinisa Mihajlovic, morto oggi all'età di 53 anni dopo aver combattuto per tre anni con la leucemia, e Zdenek Zeman. In quell'occasione Sinisa si era recato a sorpresa alla libreria Libraccio di Roma per salutare Zeman, che stava presentando la sua biografia 'La bellezza non ha prezzo'.



Pur non essendo mai stato allenato da Zeman, Mihajlovic, nel corso dell’incontro, aveva elogiato il tecnico boemo: "Non ha vinto trofei sul campo ma in realtà ha vinto molto più degli altri, ha valorizzato tanti giocatori, facendo divertire i tifosi e portando qualcosa di nuovo in Italia. Prima del suo arrivo in Serie A si giocava per non perdere, dopo le cose sono cambiate. Ha lasciato un segno".