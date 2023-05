Attraverso il loro podcast Peter Crouch e Abbey Clancy si stanno sempre più aprendo ai propri follower raccontando retroscena anche spinti di quella che è la loro vita privata e la loro intimità.



I RACCONTI - Abbey ha raccontato di sentirsi una "Signora per strada, ma maniaca a letto" con Peter che ha precisato "Dirty" sporcacciona al posto di maniaca. Abbey ha anche raccontato che dopo aver visto The Viking ha sognato di travestire Peter da vichingo per un gioco di ruolo a letto. Peter ha anche raccontato di mandare emoticon spinte alla moglie quando vuole fargli capire che vuole farlo mentre Abbey ha raccontato che ha imposto il divieto assoluto di fare sesso durante il realty Strictly Come Dancig a cui ha partecipato ma che poi si è chiusa in camera con lui per una notte intera alla fine.



