. "Prestazione inaccettabile" ha detto forte e chiaro Gerard Piqué nel post partita di ieri. Il difensore ci va giù pesante: "Abbiamo toccato il fondo, serve un ricambio strutturale". Se devo andare via io, sono disposto a lasciare. Un commento a caldo che difficilmente si trasformerà in realtà. Anzi, chi è vicino all'ambiente Barça ipotizza anche Piqué presidente dopo il ritiro dal calcio giocato. Fatto sta che il giorno successivo alla grande disfatta l'ambiente è ancora frastornato,, con lo sguardo perso nel vuoto, ha fatto il giro del web ed è l'immagine perfetta per rappresentare una serata da incubo.- "Abbiamo già preso delle decisioni, presto ve le comunicheremo". Idee chiare per il presidente. Ha ancora un anno prima della scadenza del suo mandato e non intende privarsi di uno dei ruoli più ambiti. Una scelta estrema, però, potrebbe arrivare dai soci: se dovessero raggiungere un numero minimo di firme potrebbero presentare un voto di sfiducia a Bartomeu per avere così le elezioni anticipate.- Ma il Barcellona è la squadra della Catalogna, del popolo. Un club senza padrone nel quale il presidente è circondato da diverse figure con ruoli importanti (per esempio, c'è un primo vice presidente, un secondo e anche un terzo).: dalla decisione di preferire Griezmann a Neymar a quella di prendere come allenatore Quique Setién, col quale Messi non ha mai legato. Qualcuno aveva storto il naso anche per la nomina di Eric Abidal come team manager: l'ex terzino aveva rotto con lo spogliatoio dopo aver incolpato i giocatori dell'esonero di Valverde.- I prossimi saranno giorni importanti, di riunioni e decisioni drastiche: Bartomeu si riunirà insieme al board per capire come agire e da chi ripartire per la prossima stagione che ripartirà il 12 settembre. La scelta più probabile infatti è la separazione con Setien: i profili valutati dal club sono quello die di, con le ipotesie Ronaldsullo sfondo. Il primo profilo rispecchia in pieno la filosofia della società, che vorrebbe un "barceloneta" in panchina e. L'altro nome, quello di Pochettino, rappresenta un profilo internazionale che conosce bene il calcio spagnolo per aver giocato e allenato l'Espanyol prima dell'avventura in Premier League con Southampton e Tottenham. Quella di Blanc è una suggestione che potrebbe riportarlo a Barcellona, da allenatore, dopo aver già vissuto quella realtà da giocatore nel 1996-97. Situazione simile per Koeman, che è stato a Barcellona prima da giocatore dal 1989 al 1995, poi dal 1998 al 2000 come assistente di Van Gaal (insieme a Mourinho e Villas-Boas) e come tecnico del Barça B. L'allenatore è solo una delle figure in discussione nel Barça post Champions. Dopo il brutto ko col bayern nessuno può sentirsi sicuro del posto: la rivoluzione è alle porte.