Dopo il botto di ieri, ci si riprova con maxi-fiducia. Con un terno bello corposo di quota, perchè dentro ha come trampolino un pareggione a 3,30. Wow!Si parte da ciò che è rimasto della magica Premier League con Manchester United-Wolverhampton, match che si può guardare solo da un punto di vista e cioè quello dell'under 2,5. La squadra in trasferta è la seconda meno battuta (come numero di gol subiti intendo) di tutto il torneo alle spalle nientepopodimeno che Sua Maestà il City; nelle sue partite di PL di questa edizione per quattordici volte almeno una delle due ha chiuso senza prendere reti! Gare superblindate, quindi. Con il Manchester United che sta giocando quando malissimo (Newcastle) e quando malino, che deve ancora immagazzinare ciò che c'è da immagazzinare del calcio di Rangnick, l'under 2,5 sembra la cosa più seria da prendere in esame.Liga spagnola con Villarreal-Levante. Che ci porta da tutt'altra parte in fatto di segnature. Prima della pausa le due avevano fatto la girandola di San Firmino e cioè: ventisei gol visti nelle ultime cinque del Sottomarino giallo (tenendo presente ogni competizione), ventotto nelle ultime cinque della squadra avversaria, il Levante (anche qui ogni competizione). Una media da far scappare di vergogna i botti di Capodanno. Per chi dovesse fare l'ambo con gli inglesi senza considerare il pareggio di cui poi vi dirò suggerisco addirittura l'over 3,5, per il terno si può invece andare di over 2,5. Tanto la quotona arriva dopo.Eccola, nella Liga portoghese. E' il pareggio tra Tondela e Moreirense, che sono al momento terzultima e quartultima in classifica. Nelle secche, con dietro di sè soltanto Famalicao e Belenenses. Due motivi per andare sulla X: 1) I padroni di casa non ne hanno mai collezionato uno in quindici sfide giocate... 2) Negli ultimi sei scontri con i rivali odierni disputati in questo stadio, il Joao Cardoso di Tondela, tre si sono chiusi in pareggio. Media alta, c'è da tenerne conto.(quota 1,80)(1,50)(3,30)Il terno valela posta.