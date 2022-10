si prepara a tornare in campo con la, ma nel frattempo continuano a tenere banco le vicende extra campo, con: una questione che si arricchisce di nuovi dettagli.- A raccontarli è Il Corriere della Sera, che riprende Le Monde. Si parte dalladel calciatore francese ai fratellie ad altri uomini vicini alla famiglia che lo scorso marzo lo avrebbero sequestrato,– uno per ogni stagione da professionista -, periodo nel quale Pogba sarebbe stato protetto. Nell'occasione Paul avrebbe accettato di pagare 100mila euro, benché Mathias ne richiedesse tre milioni: cifra rifiutata dal calciatore della Juve e dalle istituzioni bancarie che gestiscono il suo patrimonio.- Emerge però un nuovo fatto nella vicenda, raccontato dal Corriere: ". Il doppio tentativo viene effettuato non si sa se perché il calciatore era realmente spaventato o voleva semplicemente cavarsela facendo capire la sua buona volontà agli estorsori. Nei verbali di polizia il calciatore sostiene tuttavia questa seconda tesi. Poi per non lasciare nulla di intentato e convintosi che forse sarebbe stato più semplice far arrivare i soldi alla banda da Dubai,. A questo punto però, in attesa di ricevere i soldi, la banda chiede una sorta di acconto a Pogba(l’Adidas è uno degli sponsor del calciatore). In due giorni fanno 161 diversi acquisti tanto che Pogba è costretto ad aumentare il plafond del suo conto aperto presso il negozio da 1000 a 30mila euro.".- A tutto questo si aggiunge la vicenda legata alla figura del, una sorta di santone legato alla cultura islamica che "avrebbe protetto con la «magia» le prestazioni in campo del giocatore e la sua carriera fino a questo momento. In cambio Paul avrebbe versato dei soldi ad una fantomatica associazione". Pogba, tuttavia, "non avrebbe pagato abbastanza, visto che tra le accuse rivolte dai fratelli e dalla banda, ci sarebbe anche, accusa per la quale al momento (e forse ovviamente) non esistono prove".