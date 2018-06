Meno male che ci sono le tifose polacche! Ci pensano loro, sulle tribune degli stadi dei Mondiali, a dare quello spettacolo che la Polonia, in campo, non ci ha assolutamente mostrato. La nazionale guidata dal ct Adam Nawalka, già aritmeticamente eliminata da Russia 2018 dopo le sconfitte con Senegal e Colombia, è una delle grandi delusioni della rassegna iridata. Lewandowski, Zielinski, Szczesny e compagni hanno tradito le attese e disatteso i pronostici che li vedevano fra le possibili sorprese della manifestazione, in alternativa alle nazionali più blasonate. Niente da fare, per la Polonia il Mondiale è già finito. Meno male che, sugli spalti, la presenza delle tifose polacche, fra le più belle ammirate in Russia, ha dato un po' di gioia e di colore in salsa bianco-rossa!