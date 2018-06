Già tempo di dentro o fuori nel Gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia per Polonia e Colombia, nonostante sia trascorsa solamente la seconda giornata: dopo le sconfitte della prima gara contro Senegal e Giappone e dopo il pari di oggi tra le due infatti, la gara delle 20 della Kazan Arena di Kazan diventava fondamentale per il prosieguo del torneo di europei e sudamericani. La spuntano Los Cafeteros, che travolgono per 3-0 la nazionale di Nawalka grazie alle reti di Yerry Mina (di testa su calcio d'angolo e uscita non perfetta dello juventino Szczesny), di Falcao su assist di James al bacio e dello juventino Cuadrado. La nazionale di Pekerman sale a tre punti e ora si giocherà qualificazione e primo posto nell'ultima giornata con il Senegal (a quota 4) mentre la Polonia è eliminata e giocherà col Giappone (a quota 4 punti). Europei deludenti e fuori dal Mondiale, con 0 punti dopo due partite orribili: la Polonia è la nazionale con più giocatori di Serie A presente alla competizione iridata. Queste due squadre si erano incontrate solo una volta, in amichevole, nel 2006: in quell'occasione, i Los Cafeteros ottennero una vittoria per 2-1 grazie alle reti di Elkin Murillo e del portiere Luis Martinez.