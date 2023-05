Fiorentina-Inter, la finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma con diretta televisiva alle 21 su Canale 5, è anche una sfida nella sfida fra le tifose più sexy d'Italia. Sia fra le supporter nerazzurre che fra le viola infatti ci sono delle tifose eccellenti molto affascinanti, impegnate nel mondo della moda, del cinema, della televisione e in, genere, nello show business. E se la fra le supertifose dell'Inter troviamo, ad esempio, Elisabetta Canalis e Ines Trocchia, fra le tifose della Fiorentina ci sono l'attrice Chiara Francini, la Miss Italia Rachele Risaliti, fidanzata Gaetano Castrovilli, e Augusta Iezzi, fidanzata di Lorenzo Venuti. A poche ore dalla finale Fiorentina-Inter vi proponiamo una carrellata delle foto più belle delle tifose VIP viola e nerazzurre. E buona Coppa Italia a tutti!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DELLE TIFOSE VIP DI FIORENTINA E INTER