Salvo cambi di programma, giovedì dovrebbe andare in scena il tanto atteso confronto tra Jorge Antun e la dirigenza bianconera per (ri)discutere il rinnovo di contratto di Paulo, probabilmente presente in prima persona al summit. La vicenda ormai è nota, a tal punto che l’entourage argentino già sa cosa si sentirà dire all’appuntamento, offerta economica inclusa. A restare sospesa è semmai la risposta di Dybala, l’eventuale rilancio, i possibili chiarimenti che verranno richiesti. E in tale contesto è inevitabile prendere atto del fatto che ora anche quella della rottura possa essere un’ipotesi pure abbastanza concreta...