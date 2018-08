Una delle più grandi delusioni degli ultimi anni della Fiorentina è Riccardo Saponara, riscattato obbligatoriamente dall'Empoli a giugno per una cifra complessiva di quasi dieci milioni di euro. Poche partite, altrettanti spunti e un giocatore che non è mai entrato pienamente negli schemi di Paulo Sousa e Stefano Pioli, anche a causa degli infortuni. Adesso la società toscana vuole cederlo: impossibile riprendere l'esborso, altrettanto arduo venderlo alle proprie condizioni a poche ore dal gong finale. Il Parma e le genovesi si sono interessate, la pista non accenna a sbloccarsi. Resta viva, però, l'ipotesi estera, con il Betis Siviglia in prima fila.