Si chiude questa sera la 26esima giornata di campionato con il posticipo del Lunedì fra Inter e Atalanta che può spostare molto dell'attuale corsa scudetto e per la zona Champions. E poi la rinascita del Milan, la crisi della Fiorentina, la Juve che domani con il Porto si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League e, come sempre, tanto mercato.



Su Calciomercato.com torna l'appuntamento con il nostro canale Twitch non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con i nostri ospiti. E questa sera con Emanuele Tramacere e il direttore Stefano Agresti ci sarà anche Giancarlo Padovan che anticiperà Inter-Atalanta e Juve-Porto con noi.



