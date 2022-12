Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Pelé. Lo scorso martedì, O Rei è stato ricoverato all’Ospedale Albert Einstein di San Paolo a seguito di un’infezione alle vie respiratorie. I medici brasiliani, inoltre, stanno rivalutando il trattamento chemioterapico – per il tumore al colon - della leggenda del calcio mondiale. Le condizioni di Pelè sono apparse subito gravi e la preoccupazione del mondo del calcio è salita alle stelle. A fornire nuovi informazioni su O Rei, a Globo, sono le figlie ed il nipote di Pelé.



SI AGGIUNGE IL COVID – La figlia Flavia Arantes ha così parlato: “Non è in terapia intensiva, è in una stanza d’ospedale normale, quindi non è a rischio. È in cura”. Il nipote Arthur ha aggiunto: “Mentre mi muovo sui social, vedo molte persone che dicono ‘Riposa in pace’. Voglio dire a tutti quanti che non è così. Un giorno accadrà ma quel giorno non è oggi”. La figlia Kelly Nascimento ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul padre: “Circa tre settimane fa ha preso il Covid. È vaccinato come tutti e con tutti i vaccini ma, a causa delle medicine, della chemio e del cancro è molto fragile. È per questo che è andato in ospedale”. L’ultimo bollettino medico riferisce che O Rei è al momento stabile.