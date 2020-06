Nessun passo indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Il Milan non ha cambiato idea su Ralf Rangnick, l'accordo c'è da tempo, bisognerà solo ratificato dal vivo a Londra nel quartier generale di Londra. Le indiscrezioni che giungono dalla Germania su un possibile inserimento del Borussia Dortmund possono essere interpretate come una ipotetica mossa per smuovere le acque. Ma il profilo basso scelto negli ultimi giorni dal club rossonero è solo un tentativo per cercare di tenere lontana la squadra dalle voci di mercato. Il presente si chiama Stefano Pioli, il futuro Ralf Rangnick.



IL FUTURO DI MALDINI E L'OPERAZIONE KALULU - Sull'operazione Pierre Kalulu al Milan c'è la firma del duo Maldini e Massara. Sono stati loro, infatti, a concludere l'operazione con gli agenti del giovane terzino destro francese attualmente al Lione. Una trattativa durata mesi su imbeccata di Moncada che aveva segnalato la situazione contrattuale favorevole del ragazzo(andrà a scadenza nel prossimo mese di luglio) ai responsabili dell'area sportiva già nel mese di dicembre. Ma, secondo quanto appreso, il buon esito di questa negoziazione non avrà grande peso sulle valutazioni che saranno fatte a fine stagione. Sia Maldini che Massara sono più fuori che dentro al nuovo Milan targato Ralf Rangnick.