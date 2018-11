Chiamatela zona Romagnoli. I minuti sono quelli del recupero, le partite sono quelle importanti e che il Milan non riusciva proprio a sbloccare. Ci ha pensato il suo capitano, due reti consecutive che lanciano i rossoneri nella corsa alla Champions League, due dimostrazioni di carattere nel momento più opportuno.

LEADER E CAPITANO - Con il Genoa aveva raccolto anche un gentile omaggio del portiere Radu, questa sera invece Romagnoli il gol se lo è costruito quasi da solo, al 97'. In quell'azione c'è tutta la determinazione di un capitano che non vuole mollare: recupero palla, trasformazione dell'azione da difensiva in offensiva, lo scambio ripetuto con Suso e il sinistro perfetto alla destra di Musso. Alessio è sempre più leader tecnico ed emotivo, un vero punto fermo all'interno dello spogliatoio. Ha sposato il Milan delle incertezze cinesi rinnovando il contratto la scorsa estate, proprio perché quei colori sono diventati quasi una seconda pelle. Responsabilizzato dalla cessione di Bonucci, il centrale di Anzio ha imparato a rialzarsi subito dopo un errore come quello che per poco non mandava in rete Lasagna nella prima frazione. Segnali di crescita, segnali da capitano vero.