Autore del primo gol, protagonista con la sgroppata conclusa con l'assist da tre punti per Gatti, vincitore assoluto dello scambio di cortesie con Roberto Gagliardini. L'ex interista gli ha prima esultato in faccia, poi ha poco gradito la risposta esemplare del francese sui social (“Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”, suggerendo poi di usare il cervello) e infine ha rimediato un'altra brutta figura ancora via social (“"Le cose di campo rimangono in campo, non sui social, «Ciama la mama!»”).Un solo anno per continuare insieme e vedere come il progetto Juve si sarebbe evoluto, è quello scelto lo scorso giugno. Ma di nuovo Rabiot è oggi il vero obiettivo numero uno di mercato della Juve almeno per quel che riguarda il centrocampo, un mercato diverso ovviamente rispetto a quello che si sta scaldando tra gennaio e giugno.nemmeno subito. Prima c'è il campo, il resto verrà da sé, forse di conseguenza. Tanto la passata stagione insegna, non è un contratto in scadenza a distrarre o condizionare uno come Rabiot.