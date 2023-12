- seppur momentaneamente - delllaSerie A. Ci sta continuando a riuscire perché. Allegri è riuscito ad inculcare così benela fase difensiva alla propria squadra al punto da costringere a giocaremale pure gli avversari che la affrontano, impedendogli di tirare inporta. Di sicuro è, basato sul fare un gol perpoi difenderlo strenuamente,in termini dirisultati e punti. Anche se pericoloso, perché se l'avversario riesce atrovare il pertugio - com'è riuscito al Monza nei minuti di recuperi -poi rischi di non vincerla più quella partita. Quindieppoi mettersi sulla difensiva. Perchénon sempre succede poi di risegnare ancora, com'è capitato a Gatti.Però qui spunta. Dei 4 attaccanti non ce n'è uno che segni con regolarità,Vlahovic neanche su rigore. Devo provvedere centrocampisti e difensori.E con un attacco poco prolifico ed un centrocampo non eccelso (ilmigliore del reparto è Rabiot, e lo ha dimostrato proprio a Monza) ,. Pur con tutti i suoi difetti.e non ha rovinato la partita. Ci hanno pensato, però, afine gara gli esegeti dello strumento tecnologico coi loro commenti.Alquanto assurdi. Cominciando dall'episodio che ha determinato ilrigore: secondo loro anche Cambiaso ha trattenuto Kyriakopulos e fattoun po' il furbo, mettendosi davanti al difensore per indurlo al fallo.. Eppoi, dovedoveva mettersi per provare a rincorrere il pallone?Ma il neglio di loro lo hanno dato sul: su una palla sospesa per aria sono riusciti a dire chenon è chiaro se fosse uscita oppure no, nonostante il precedente diMcKennie. Per 20 anni si è fatto polemica sul gol di Cannavaro in quelJuventus-Parma del 2000, nato proprio da un angolo che non avrebbedovuto essere battuto perchè le moviola mostrarono che a mettere lapalla fuori fu un parmense, e oggi invece si prova ad innescare ildubbio su un pallone sospeso per aria, che molto probabilmente non erauscito del tutto dal campo (altrimenti il VAR sarebbe intervenutoeccome, protocollo o no). Domando: lo fanno apposta?