Ciao Procuratore,



mi chiamo Song ho 20 anni e sono arrivato da due anni dall'Africa per giocare a calcio in Italia. Mi dicono che gioco come Leao...ma io non posso giocare perché tesserato in Eccellenza...Ora cosa faccio in Italia per niente? Mi dai un consiglio? Potrei fare il procuratore e portare calciatori forti. Posso fare il calciatore in Eccellenza e il procuratore? Song





Caro Song,



fino al 24 novembre il campionato di Eccellenza è sospeso. In Italia puoi fare carriera come calciatore ugualmente puntando almeno al campionato di Serie D. Quanto alla possibilità di intraprendere la carriera di agente sportivo continuando a giocare a calcio, la risposta è decisamente negativa per un evidente conflitto di interessi. E c'è di più: qualora decidessi di abbandonare il calcio per esercitare la professione di agente sportivo non potresti coronare questo sogno in Italia dato che per accedere agli esami abilitanti all'attività di agente, tra i requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione al Registro, è necessario il seguente: "essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea".



Concludendo, ti consiglio, per ora, di emulare le gesta di Leao sperando che il calcio dilettantistico possa riprendere al più presto...