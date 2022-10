Giornata importante per il futuro di Rafa Leao. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno raggiunto Casa Milan intorno alle 11.45, nel pomeriggio è previsto un incontro con il papà del portoghese.



TRATTATIVA - Il contratto attuale scade a giugno 2024, l'intenzione del Milan è quella di fare uno sforzo economico per aumentare l'attuale ingaggio di 1,5 milioni di euro fino ad arrivare a farlo diventare uno dei giocatori più pagati in rosa. Tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni, con i bonus si proverà ad avvicinarsi alla richiesta di 7.



CLAUSOLA - Poi, c'è il capitolo clausola: all'epoca Boban la fece inserire da 150 milioni intuendo fin da subito il potenziale del ragazzo, oggi andrà ridiscussa anche quella con l'entourage del giocatore che chiederà di abbassarla di circa 20/30 milioni di euro per attirare maggiormente l'interesse delle big.



LE BIG - Non che oggi non ci sia: Chelsea e Manchester City sono sempre alla finestra, e il Psg l'ha messo nel mirino in caso di rottura definitiva con Kylian Mbappé. L'attaccante non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan, in rossonero si trova bene e dopo la grande stagione conclusa con la vittoria dello scudetto, anche quest'anno si sta dimostrando uno dei giocatori migliori nella rosa di Pioli. Ora serve una scelta sul futuro. Milan-Leao, prove di rinnovo.