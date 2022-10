Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2021-22:



"Il mio gol preferito? Quello di Tonali contro la Lazio, è stato un momento importante. Chi è stato più importante fra Pioli e Ibrahimovic? Pioli è stato una persona molto importante per me, quando sono arrivato ero un ragazzino e non avevo capito come comportarmi da grande, lui mi ha fatto diventare un giocatore importante. Devo ringraziare lui e tutti quelli che lavorano con lui se oggi sono un uomo. La cosa più bella che ho visto sono stati i tifosi, Milano tutta rossonera. Penso sia la cosa più bella che si possa vivere nel calcio. Pioli is on fire? L'abbiamo lanciata tutti insieme".