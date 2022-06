è in arrivo,si avvicina e per difensore centrale ed esterno d'attacco si continua a lavorare. Ma il mercato in entrata non è l'unico tavolo aperto in casa, perché con la cessione della società a RedBird, un fronte decisamente ampio. Ad aprilo, inevitabilmente, la situazione di, impegnato in questi giorni con la nazionale portoghese. Il cambio di proprietà non ha cambiato i piani, blindare l'ex Lille è una priorità e i contatti con l'entourage proseguono: si parte da una. Oltre a Leao, però, la dirigenza rossonera è al lavoro per consolidare la spina dorsale della squadra di Pioli, dall'attacco alla difesa.- Casa Milan è destinata ad essere ancora 'Casa Ibra', perché prende sempre più forma il rinnovo dinonostante l'intervento al ginocchio che lo costringerà a un lungo stop. Proprio questo, però, ha portato le parti a ragionare su una formula contrattuale diversa, con unalegati a obiettivi personali e di squadra. Fumata bianca più vicina per lo svedese, così come per la coppiache ha blindato la difesa verso lo scudetto. Non c'è urgenza dettata da scadenze (entrambi sotto contratto fino al 2025), ma la volontà è quella di premiare il rendimento dei due centrali e rafforzare il rapporto: si va verso un- Per tre situazioni ben indirizzate ce n'è un'altra che necessita ancora di tempo, quella di. Tra marzo e aprile era stata raggiunta unaper valutare al meglio il nuovo progetto con RedBird. Tra la fine del mese e l'inizio di luglio è previsto un nuovo incontro con il suo agente per riprendere il discorso, la volontà del Milan è quella di andare incontro alle richieste dell'algerino senza tuttavia discostarsi dalla linea del club in tema rinnovi.- Una spina dorsale che corre verso il rinnovo, a contorno tante altre situazioni che man mano stanno trovando incastro. Come, di ritorno dal prestito al Torino per restare con un prolungamento di uno o due anni rispetto all'attuale scadenza (2025). O ancoraMirante, che va verso la conferma per un'altra stagione. Accanto a loro anche i discorsi relativi ai giovani rientranti dai prestiti, su cui andranno prese decisioni:, ad esempio, vanno a scadenza nel 2023 e se sarà confermata l'idea di un nuovo prestito per continuare il percorso di crescita, questo dovrà essere necessariamente preceduto da un rinnovo contrattuale. Prima Leao e l'asse centrale della squadra, il resto a catena: Maldini e Massara sono già al lavoro per blindare il futuro del Milan.