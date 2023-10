Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in vista dei prossimi impegni contro Slovacchia e Bosnia: le sue dichiarazioni.



CAPITANO DELLA NAZIONALE DOPO AVER INDOSSATO LA FASCIA DEL MILAN? - "Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa...".



COSA PUO' FARE IL PORTOGALLO AL PROSSIMO EUROPEO? - "Non possiamo già pensare al futuro. Se vinciamo la partita di venerdì allora sì, possiamo cominciare a farlo. Per ora siamo concentrati sulla partita di venerdì".



VISTO QUANTO FATTO CON IL MILAN, SENTE DI DOVER ESSERE TITOLARE CON IL PORTOGALLO? - "Come dico sempre sono molto felice di essere qui, ho la fiducia del mio allenatore ed è lui che decide. Io do sempre il massimo. Se non sono titolare non è una cosa che mi rende triste, perché abbiamo una vasta gamma di giocatori di qualità".



SEMPLICI LE QUALIFICAZIONI: QUAL E' IL SEGRETO? - "Non credo che sia stato facile o semplice. Stiamo capendo bene ciò che il nostro allenatore vuole che mettiamo in pratica. I giocatori stanno dando una buona risposta in ogni partita e penso che questo sia stato un fattore importante".