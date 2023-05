Dopo lunghi mesi di estenuanti trattative per raggiungere un accordo totale per ildi contratto del campione portoghese,Secondo quanto risulta a calciomercato.com,tra l’attaccante classe ‘99, il suo entourage e la dirigenza rossonera a Casa Milanquindi fino a giugno 2028,che saranno garantiti dall’imminente firma. Crescerà pure il valore della clausola rescissoria che i club interessati dovrebbero versare nelle casse del Milan per sciogliere il contratto: dai 150 milioni contemplati dalla precedente intesa si toccherà quota 175. Uno sforzo importante compiuto da tutte le parti per fare di Leao sempre più un perno inamovibile del progetto tecnico rossonero.- Fondamentale il lavoro compiuto dal responsabile dell’area tecnicae dal direttore sportivoper convincere il giocatore, il padre Antonio e il procuratore Ted Dimvula ad accettare l’ultima proposta arrivata dal Milan per prolungare il contratto che sarebbe scaduto nell’estate 2024, maimposta per il trasferimento di Leao dal Portogallo alla Francia nell’estate 2018, ma otterrà al tempo stesso una percentuale maggiore su una futura rivendita del calciatore da parte del Milan. Tutto è bene ciò che finisce bene: per Leao è giunto il tempo delle firme.