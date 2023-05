Un terzino sinistro, due centrocampisti, un attaccante e una punta centrale. Sono queste le priorità estive del Milan, che è già al lavoro per rinforzare la rosa per la stagione 2023-24. Sono giorni importanti sui frontiche non vuole rinnovare il contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte, e Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea, ma non sono gli unici obiettivi ai quali stanno lavorando Maldini e Massara: come raccolto da Calciomercato.comche ha scelto di lasciare il Salisburgo dopo il no al prolungamento dell'accordo in scadenza 30 giugno 2024.Il nazionale svizzero, che ha passaporto comunitario e ha un ingaggio che rientra nei parametri economici, ha una valutazione vicina ai 35 milioni di euro ma la seconda parte di stagione sottotono, in contrapposizione a un inizio di 2022-23 smagliante, rischia di cambiare le carte in tavola per il club della Red Bullrimediata nella sfida con il LASK Linz. Okafor, che salterà gli impegni con la Svizzera di qualificazioni ad Euro 2024, previsti il 16 e 19 giugno rispettivamente contro Andorra e Romania, è al lavoro per recuperare dall'infortunio e attende una chiamata dai suoi agenti., che lo apprezza per la sua capacità di giocare sull'esterno e da 9, piace a Napoli, Aston Villa e Liverpool.