Esordio ai Mondiali con la Nazionale portoghese per Rafa Leao. Il classe '99 rossonero è subentrato in Portogallo-Ghana al minuto 77 al posto di Ruben Neves, posizionandosi sull'esterno di sinistra, come nel Milan. Tre minuti dopo, l'ex Lille e Sporting realizza la sua prima rete con i lusitani e la prima ai Mondiali, al suo primo pallone toccato del match.