Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha parlato per la prima volta dall'infortunio tramite il social network The Residency e ha tranquillizzato i tifosi in vista dell'Euroderby contro l'Inter (andata mercoledì 10 maggio, ritorno martedì 16 maggio): "Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto!". Poi ha risposto a un altro commento: "Ho fatto cure e dormito tutto il giorno. Voglio giocare e migliorare per raggiungere i miei obiettivi".



DE KETELAERE - "Charles sarà un importante giocatore per noi nel presente e nel futuro, ha grandi qualità".



MILAN - "L'atmosfera al Milan è la migliore che abbia mai avuto".



MERCATO - "Mbappè dovrebbe venire al Milan, è già un tifoso rossonero (risata, ndr)".



CHI HA LE MIGLIORI SKILLS - "Io o Dest"



CHAKA TRAORE' - "Sarà il futuro del Milan: mi piace davvero tanto"



GOL IN SEMIFINALE O FEAT. CON FUTURE - "Goooool"



PIU' VELOCE DI THEO - "Non lo so (risata, ndr) ma lui è veloce"



MIGLIOR MOMENTO - "Lo Scudetto ovviamente"



IDOLO - "Cristiano Ronaldo"



CARRIERA MUSICALE - "Uscirà il mio album a giugno, credo... (risata, ndr)"