L’avvicinamento a Milan-Inter di Champions League è segnato dall’infortunio di Rafa Leao. Il portoghese è uscito per un’elongazione all’adduttore destro, accusata nella sfida con la Lazio, ed è ora in dubbio per l’andata della semifinale tutta milanese. Pioli rischia di dover fare a meno della sua stella. Ma com’è andato il Milan senza di lui?



NUMERI - I numeri sono chiari: solo una vittoria su 8 gare. Quando Leao non è partito dal primo minuto o è stato fuori per squalifica, i rossoneri hanno vinto solo una volta, poi 5 pareggi e 2 sconfitte (Napoli e Fiorentina). Anche nella passata stagione l'andamento è stato simile. Cinque partite saltate, solo due vittorie con due sconfitte e un pareggio. E anche quando parte dalla panchina, i risultati milanisti non arrivano. In questo campionato Pioli l'ha fatto partire dalla panchina in sei occasioni e la vittoria è arrivata solo contro il Monza.