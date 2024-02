Leao risponde agli insulti razzisiti dei propri tifosi: 'Gente col cervello piccolo'. Il Milan: 'Siamo con te'

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there's no room for racism. #WeRespAct — AC Milan (@acmilan) February 20, 2024

I social come protagonisti, ancora una volta in negativo. Il mondo del calcio non può e non deve più fare i conti soltanto con la tifoseria da stadio, ma anche con il popolo che quotidianamento non perde occasione per dire la propria, commentare, e soprattutto insultare i giocatori che calcano il rettangolo verde dei nostri stadi. Questa voltache lo vedeva protagonista e che loEvidentemente frustrato per l'impatto del portoghese ha condiviso una foto di Leao (esultanza col Rennes) accompagnata dalla dicitura: "Non ti riesco più a vedere, non ti risco (riesco con errore di battitura ndr.)più a sopportare.Mi stai altamente sui co... Vattene il prima possibile tu e chi ti segue".Nel ricondividere questo messaggio Leao ha poi commentato, direttamente attraverso le sue stories rispondendo senza mezzi termini agli insulti e insultando a sua volta il tifoso definendoloA sostengo del suo calciatore, sempre attraverso i social, è poi arrivato anche il Milan che, sulla propria pagina X (l'ex Twitter) ha voluto ribadire ilin tutte le sue forme, a maggior ragione se proveniente dalla tifoseria rossonera: