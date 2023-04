Rafael Leao è stato uno dei protagonisti dell'impresa del Milan, che con l'1-1 al Maradona supera il Napoli e vola in semifinale di Champions League. L'attaccante portoghese, al termine dell'incontro, ha parlato a Mediaset Infinity: "Come il gol di Van Basten col Napoli su assist di Giroud? È uguale. Io so che posso fare la differenza. Se non riesco a fare gol ci sono i miei compagni. Se non riesco a fare gol ci sono i miei compagni".



PUO' ESSERE QUELLO CHE GULLIT E' STATO PER IL MILAN? - "Sono contento di essere qua. È un orgoglio difendere questa maglia. Non ci sono parole per chi lavora con me. L'anno scorso ho fatto una bella stagione in campionato e volevo farlo vedere anche quest'anno in Champions League".



SA TIRARE I RIGORI? - "Sto imparando".



COME VEDE LA SUA STORIA FUTURA? - "Voglio continuare a sognare, più in alto, come tutti i giocatori che ci sono nel Milan: vogliamo vincere la Champions League e siamo qui ad un passo. Ci dobbiamo provare fino alla fine".