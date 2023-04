Ore 19:11 il pullman del #Milan parte direzione Maradona con il sorriso di #Leao davanti ai fischi dei 200 tifosi napoletani radunati sotto l’albergo Vesuvio



Clima rovente aper la sfida con il, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma alle 21 al Maradona. I tifosi azzurri hanno provato a tenere svegli i rossoneri con fuochi d'artificio e musica tutta la notte e si sono spinti anche oltre con cori contro. Nel capoluogo campano però si sono viste però anche scene vergognose e da censura:, struttura sul lungomare di Mergellina in cui ha soggiornato il, e all'uscita della squadra di Stefano Pioli per salire sul pullman e prendere la via del Maradona, il fatto: '' hanno accompagnato l'arrivo dei giocatori di colore rossoneri (accompagnati anche da altri insulti. La reazione del portoghese? Un sorriso amareggiato.