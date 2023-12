Rafa Leao morde il freno. L'attaccante portoghese del Milan, ancora fermo per un infortunio muscolare, ha dichiarato a margine del Gran Galà del Calcio: "Mi sento bene e non ho dolore. La lesione non è grave, ma non si deve rischiare. Sto lavorando insieme allo staff medico con l'obiettivo di tornare al 100% per aiutare la squadra, che sta facendo bene anche senza di me".



SOGNO TRICOLORE - "Adesso c'è troppa pressione, ma va bene così perché siamo il Milan e dobbiamo vincere. Il nostro sogno resta quello di vincere lo scudetto della seconda stella nonostante Inter e Juve siano davanti in classifica? Sì, chiaro. Dobbiamo fare meglio, ma il campionato è lungo. Io mi fido della mia squadra, quest'anno sono arrivati dei giocatori importanti. Pulisic ha segnato un gran gol nell'ultima partita vinta contro il Frosinone a San Siro".