Resta durissima, soprattutto sarà impossibile giocando così.senza il portoghese il Milan è una squadra come un’altra, che ha speso 120 milioni sul mercato e nessuno se ne accorge.Sconfitta netta e meritata, sacrosanta. Ma adesso si tornerà a parlare di Ibrahimovic e Camarda,E infatti il Milan ci mette una buona mezz’ora per riprendersi, rischiando in almeno un altro paio di occasioni di pagare dazio alle fulminee ripartenze del Dortmund. I rossoneri restano a galla grazie alla regia generosa di Adli, alla velocità di Tomori, ai ricami di Pulisic e tornano in partita con una giocata gigantesca di Chukwueze, che salta due avversari e segna di destro ilper lasciare spazio alle corse lunghe di Calabria e Theo Hernandez. Il risultato è che il Milan guadagna qualcosa in densità in mezzo al campo, ma offre troppo facilmente il fianco al contropiede tedesco.L’inglesino, 19 anni, era alla prima da titolare in Champions. Ha giocato in tutto una manciata di partite, ma sentiremo molto presto parlare ancora di lui.di certo non gli ha giovato riposare per squalifica in campionato, perché il centravanti francese non l’ha sostanzialmente mai presa, nemmeno nell’unico momento in cui il Milan è sembrato avere le chiavi della partita.Ma l’infortunio di Thiaw al sesto ha un impatto psicologico negativo, che nemmeno il rigore sbagliato-e-subìto.l’anticipo decisivo e provvidenziale in calcio d’angolo, prima della rasoiata infima al muscolo bicipite femorale sinistro: la smorfia di dolore di Thiaw, le mani fra i capelli di capitan Calabria disperato, il gelo di San Siro. Dentro Krunic, centrale difensivo.uno come Adli andrebbe visto titolare per due mesi di fila, un po’ per capire quanto vale davvero etutti, ma anche Maignan ha delle responsabilità sul tiro di Adeyemi che di fatto chiude la partita.@GianniVisnadi