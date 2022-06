e un percorso di crescita che lo sta portando a diventare uno dei talenti emergenti più apprezzati in ambito europeo:Cifre che si aggireranno sui 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, per le quali servirà l’ultimo via libera da parte del prossimo proprietario Gerry Cardinale, che entro settembre dovrebbe perfezionare a tutti gli effetti l’acquisto del club del fondo Elliott.e quindi anche dei rinnovi di contratto già programmati, a partire da quelli di Paolo Maldini e Frederic Massara.comminata dalla Fifa e confermata dal TAS di Losanna per il burrascoso addio al club portoghese nell’estate del 2018. Questioni che stanno allungando i tempi di una partita molto importante per il futuro prossimo del Milan e che pongono il fondo RedBird di fronte al primo snodo della sua gestione, che ha nelle intenzioni il desiderio di dare un ulteriore impulso al ritorno del club rossonero ad alti livelli. Trattenere il miglior calciatore della Serie A diventa dunque un passaggio obbligato.- E anche se in vacanza,abbastanza espliciti:- obiettivo caldissimo per il centrocampo -, che aveva pubblicato sul proprio profilo una foto che lo ritraeva con la coppa dell’ultimo scudetto. “recita il messaggio dell’attaccante portoghese: sempre più legato ai colori rossoneri e in attesa di quella firma che lo consacri come faro del nuovo Milan.