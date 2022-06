Il primo vero bivio in carriera. Sarà un'estate di scelte per Daniel Maldini, nelle prossime settimane dovrà decidere se restare al Milan e continuare il suo percorso di crescita oppure partire, andare a giocare, con maggiore continuità. L'ha fatto poco la scorsa stagione, solo 239' spalmati in 13 presenze tra campionato e coppe, con un solo gol all'attivo, ma decisamente prezioso, nel successo di La Spezia. Quest'estate, dopo le vacanze, farà il punto con papà Paolo e con Pioli, poi deciderà cosa fare.



CONFERMA - L'ipotesi conferma resta in piedi, un altro anno a Milanello permetterebbe a Daniel di continuare a migliorarsi, di imparare dai migliori, da Ibrahimovic a Pioli. Resta poi da considerare il vantaggio per il Milan, che potrebbe avere un giocatore in più nella rotazioni, che per di più rientra tra i 4 calciatori cresciuti nelle giovanili della squadra (cioè che tra i 15 e i 21 anni siano stati tesserati nel club per almeno 36 mesi), una necessità per le liste Serie A e Uefa.



CESSIONE - L'alternativa è quella di fare la valigia, andare via in prestito, per mettere minuti ed esperienza nelle gambe. A gennaio ci aveva provato la Spal, che era andata molto vicina ad ingaggiarlo, non è da escludere che possa tornare alla carica. Di certo sono in molti a volerlo, tra Serie A e Serie B, deve solo capire se restare o partire. In entrambi i casi non sarà un anno perso.