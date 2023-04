In serate come queste non è secondo a nessuno. Ed è difficile dare torto a Tonali quando dice che "A Rafa Leao manca sicuramente la continuità, ma quando gira non ce n'è per nessuno. LUna prova devastante dell'ex Lille, che in campionato non segnava dal 14 gennaio, dal pareggio 2-2 di Lecce. Un tocco sotto, su invito delizioso di Brahim Diaz, un sinistro potente sul secondo palo, dopo aver superato Rrahmani, due gol d'autore che riaccendono il Milan e riportano in auge il discorso rinnovo.La trattativa per prolungare il contratto in scadenza nel 2024 è arrivata quasi a una svolta. L'entourage di Leao, che sale a quota 10 gol in campionato, a 38 in 151 partite in rossonero,Le parti al momento non riescono a trovare un’intesa su un aspetto fondamentale per il classe 1999: ia cui l'attaccante portoghese è stato condannato in solido col Lille, dopo aver rescisso unilateralmente il contratto con il club portoghese insieme a molti suoi compagni, a causa di una violenta aggressione dei tifosi di casa al centro sportivo del club dopo la mancata qualificazione in Champions League. Secondo i desideri degli agenti del nazionale portoghese, i. Una richiesta che non è stata accettata e che rischia di far saltare il banco. Ma la notte di Napoli ha ribadito che Leao ha una marcia in più. E che bisogna fare tutti gli sforzi possibili per trattenerlo.