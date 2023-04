Questi i principali episodi da moviola di Napoli-Milan, posticipo della 28ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Maradona sarà il riminese Antonio Rapuano, 37enne. Ad assistere l'arbitro romagnolo saranno i guardalinee Giallatini e Perrotti, insieme al quarto uomo Doveri. Al VAR Di Paolo, con La Penna AVAR.



PRIMO TEMPO



43' Leao scappa via, sbracciando su Politano che va giù: per Rapuano non è fallo.



40' Grande giocata di Brahim che si sposta il pallone col tacco: Loborka lo stende e si prende il gallo.



36' Check Var per un possibile tocco di mano di Kjaer su colpo di testa di Rrahmani. Non c'è fallo del danese.



34' Giroud entra in ritardo su Politano, giusta l'ammonizione



24' Ammonizione verbale a Pioli, che si lamenta con Rapuano per un mancato fischio per un fallo su Bennacer.



21' Contatto in mezzo al campo tra Theo Hernandez e Lobotka, il francese si lamenta, ma non c'è fallo.



19' Theo ferma Politano in maniera regolare, poi si gira e va a muso duro con l'esterno napoletano per un pallone non ridato dal Napoli.