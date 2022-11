Dopo il buon pareggio a Udine contro l'Udinese, il Lecce ospita l'Atalanta di Gasperini al Via del Mare. I salentini, quartultimi a quota 9 punti (insieme allo Spezia) scendono in campo con il solito 4-3-3 scelto da Baroni, che davanti si affida al trio formato da Strefezza, Colombo (in gol contro i friulani) e Banda. Dall'altra parte, la Dea arriva dalla sconfitta interna subita contro il Napoli, ma condivide ancora il terzo posto con la Lazio, a 27 punti. Per i bergamaschi, dovrebbe tornare in campo dal 1' Zapata, supportato da Lookman ed Ederson. Calcio d'inizio mercoledì alle 18:30 (diretta e streaming su Dazn). Di seguito, le probabili formazioni:



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Banda.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Zapata.