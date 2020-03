L'uragano Atalanta si abbatte sul Lecce. La Dea vince 7-2 al Via del Mare con un super Duvan Zapata, autore di una tripletta. Di Ilicic, Muriel e Malinovskyi (con un autogol di Donati) le altre reti degli orobici. I salentini restano in partita fino al termine del primo tempo, chiuso sul 2-2 grazie alle reti di Saponara e Donati. L'Atalanta vola così a -6 punti dall'Inter terza (con una partita in più).



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: l’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di campionato contro una squadra neopromossa (16V, 3N), contro l’Empoli nel novembre 2018 (2-3). Dopo essere rimasto imbattuto nei primi sei incroci casalinghi di Serie A contro l’Atalanta, il Lecce ha vinto soltanto uno di tutti i successivi cinque (1N, 3P). Il Lecce ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite al Via del Mare: tanti quanti quelli messi insieme in tutte le 13 gare casalinghe precedenti. L’Atalanta ha segnato 63 reti in 24 giornate di campionato: in 58 precedenti edizioni della Serie A, soltanto due volte i bergamaschi hanno segnato più gol in un’intera stagione (66 nel 1949/50 e 77 lo scorso torneo). Robin Gosens dell’Atalanta, a segno nel match d’andata contro il Lecce, ha preso parte a 12 gol (sette reti, cinque assist) in questa Serie A; tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, ha fatto meglio (14, due marcature e 12 passaggi vincenti). Tra i giocatori che hanno trasformato tutti i rigori in questo campionato, soltanto Cristiano Ronaldo (sette) ne ha calciati più del centrocampista del Lecce Marco Mancosu (cinque).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE - Gabriel; Donati, RossettinI, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula.



ATALANTA - Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.



A FINE GARA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI FURIO ZARA PER 100ESIMO MINUTO.