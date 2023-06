Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo percorso un ciclo di tre anni in cui abbiamo raggiunto questi risultati sportivi e societari. Terminato questo ciclo, sia io che Corvino ci siamo presi dei giorni per capire se c'era la volontà e la forza di ripartire. Dobbiamo misurarci continuamente con fondi internazionali, proprietà estere, personaggi con budget altissimi, e per questo c'è bisogno di voglia ed energie infinite: fare cose normali non basterebbe, e servirebbe fare solo cose straordinarie. Inoltre, per passione e seguito questa piazza è sovradimensionata per le nostre possibilità, mentre in ogni griglia precampionato siamo ultimi per budget".



DECISIONE - "Per fare un lavoro di qualità bisogna programmare, ho chiesto a tutti, parte societarie e parte tecnica se siamo pronti o meno a fare un'altra stagione, ad intraprendere un nuovo ciclo, sempre triennale. Abbiamo deciso di ripartire tutti insieme per una nuova avventura, con basi differenti, ma questo non deve generare facili aspettative".