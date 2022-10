Marco Baroni vuole ripartire dalla buona prestazione contro la Roma. Nonostante la sconfitta, l'allenatore giallorosso presenta la gara con la Fiorentina in programma domani ritornando sulla sfida dell'Olimpico: "Vogliamo la prima vittoria in casa contro una squadra forte, abbiamo bisogno di punti - ha detto in conferenza stampa - Contro la Roma abbiamo subito poco per venti minuti, anche in dieci non abbiamo mai mollato e mi tengo stretto la prestazione. Andiamo avanti su questa strada.



UMTITI - "Recuperati Askildsen e Bistrovic, Pezzella rimane in dubbio. Umtiti? In settimana ha lavorato bene, a Roma ha giocato per tutta la partita ed è importante; deve adattarsi al calcio italiano, che ha ritmi e aggressività diversi".



BLIN - "Si è meritato la conferma in Serie A, si è sacrificando facendo il centrale e ora avrà una grande occasione.



IN ATTACCO - "Ceesay e Colombo mi danno garanzie, la staffetta è un'arm a nostro vantaggio: ma occhio anche a Persson: lo vedrete presto".



BASCHIROTTO - "Farà il centrale, lì dove ha sorpreso tutti dopo essere arrivato da terzino".