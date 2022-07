L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei nuovi acquisti: "Per Assan Ceesay è un salto importante. La serie A italiana non è quella svizzera. Ma lui si è messo a disposizione, ha gamba, altezza, progressione, soprattutto è velocissimo.".



SU FRABOTTA - "Abbiamo fiducia in lui. Deve scalare una montagna dopo l’infortunio e recuperare velocemente il tempo perduto".