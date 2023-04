Il Lecce non sa più vincere. Dopo 6 ko di fila i salentini hanno impattato in casa pure con la Sampdoria ultima: solo 1-1 il finale. Nel post partita Marco Baroni, tecnico dei pugliesi, ha analizzato così la sfida: "In alcune situazioni si poteva far meglio ma la prestazione della squadra è stata importante - le sue parole a Sky Sport -. Dobbiamo ripartire da questo, andiamo avanti. Dispiace per come la squadra ha interpretato e condotto la partita. Ci sono anche queste partite e saremo più forti di queste situazioni. Non siamo stati fortunati".



"Fuori c'è un po' di preoccupazione - ha aggiunto Baroni -. Capisco ma sono cosciente che insieme al nostro pubblico che è sempre straordinario c'è compattezza. Le parole nello spogliatoio sono state fiduciose ma la squadra non può non averne dopo prestazioni così. Sappiamo che c'era da soffrire ma siamo pronti".